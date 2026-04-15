Corpo sem braços e cabeça é encontrado em área rural de Viseu

Um corpo sem braços e cabeça foi encontrado em uma área rural do município de Viseu, no nordeste do Pará. O cadáver foi localizado na terça-feira (14), em um pequeno rio. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, que seria do sexo masculino.

Segundo informações iniciais, o corpo foi localizado já em estado de desmembramento, sem a cabeça e outras partes. A forma como a vítima foi encontrada indica um crime com alto grau de brutalidade, levantando a suspeita de execução com extrema crueldade.

Relatos apontam ainda que, um dia antes, um braço humano havia sido achado na mesma região. A principal hipótese é de que o membro pertença ao corpo encontrado pelos moradores, o que reforça a possibilidade de que a vítima tenha sido esquartejada antes de ser descartada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram equipes da Polícia Científica durante o trabalho de remoção dos restos mortais. A Polícia Civil do Pará investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. A ocorrência ainda está cercada de mistério.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.