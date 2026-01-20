Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo em decomposição é localizado em área de mata, em Santarém

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (19)

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa. (Foto: Arquivo O Liberal)

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área de mata em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (19), na região do Eixo Forte. Não há informações sobre a identidade da vítima.

O cadáver foi localizado por uma mulher que passava pelo local. Conforme as informações policiais, por volta das 13h20, uma moradora havia relatado ter avistado um corpo após entrar na mata para averiguar a origem de um forte odor. A testemunha teria contado que caminhava nas proximidades quando percebeu o cheiro e decidiu seguir pela trilha, encontrando o corpo.

Os agentes ainda relataram que tudo indicava se tratar de um homem, devido o cadáver estar com uma bermuda e camisa. No entanto, devido às condições do corpo, não foi possível identificar, pois não foram encontrados documentos. Além disso, também não houve a possibilidade de verificar se a causa da morte pode ter sido um assassinato. Pois não tinha condições de análise sobre lesões no corpo.

A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos de investigação e o Instituto Médico Legal (IML) deverá realizar a remoção. Somente após a análise especializada da Polícia Científica será determinada a causa da morte e a identificação do suposto homem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "a Seccional de Santarém solicitou perícias para a devida apuração do caso".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corpo encontrado em área de mata
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ASSASSINATO

Filho mata pai após confusão provocada por bola de futebol; entenda o caso

Alguns familiares relataram que os dois tinham um relacionamento conturbado

20.01.26 14h29

TRISTEZA

Adolescente de 15 anos morre após choque elétrico ao usar celular na tomada em Augusto Corrêa

A vítima ficou hospitalizada por quatro dias, mas não resistiu às complicações

20.01.26 13h06

INTERVENÇÃO

Ação policial em Marabá termina com suspeito de tráfico de drogas morto e 2 adolescentes apreendidos

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (19)

20.01.26 12h24

INVESTIGAÇÃO

Dois adultos e uma criança são baleados em ataque a tiros em Tucumã

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (19)

20.01.26 12h05

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

homicídio

Mulher trans é presa por matar ex-namorada na frente do filho da vítima

Crime teria sido motivado por ciúmes; vítima morreu após ser levada para UPA

19.01.26 23h05

polícia

'Alemão' é morto ao trocar tiros com a polícia na Baixada Fluminense, em Icoaraci

De acordo com informações da polícia, o homem era apontado como integrante de uma facção criminosa

20.01.26 0h01

polícia

Faccionado morre após confronto com a polícia durante perseguição em Ananindeua

O caso foi registrado nas proximidades da Praça Tancredo Neves

20.01.26 0h15

TRAGÉDIA

Pai e filha morrem e crianças ficam feridas após descarga elétrica em rua de Altamira

O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (19)

20.01.26 11h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda