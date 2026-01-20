Corpo em decomposição é localizado em área de mata, em Santarém

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área de mata em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (19), na região do Eixo Forte. Não há informações sobre a identidade da vítima.

O cadáver foi localizado por uma mulher que passava pelo local. Conforme as informações policiais, por volta das 13h20, uma moradora havia relatado ter avistado um corpo após entrar na mata para averiguar a origem de um forte odor. A testemunha teria contado que caminhava nas proximidades quando percebeu o cheiro e decidiu seguir pela trilha, encontrando o corpo.

Os agentes ainda relataram que tudo indicava se tratar de um homem, devido o cadáver estar com uma bermuda e camisa. No entanto, devido às condições do corpo, não foi possível identificar, pois não foram encontrados documentos. Além disso, também não houve a possibilidade de verificar se a causa da morte pode ter sido um assassinato. Pois não tinha condições de análise sobre lesões no corpo.

A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos de investigação e o Instituto Médico Legal (IML) deverá realizar a remoção. Somente após a análise especializada da Polícia Científica será determinada a causa da morte e a identificação do suposto homem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "a Seccional de Santarém solicitou perícias para a devida apuração do caso".