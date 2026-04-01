Corpo em decomposição é encontrado em área de mata em Outeiro

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na noite desta quarta-feira (1º) em uma área de mata no distrito de Outeiro, em Belém. A descoberta foi feita por moradores da região, que acionaram a Polícia Militar, inicialmente, após perceberem um forte odor vindo do local.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica estiveram na área para realizar os primeiros procedimentos e fazer a remoção do cadáver.

Devido às condições em que o corpo foi encontrado, ainda não foi possível identificar a vítima, nem mesmo determinar se é um homem ou de uma mulher. A identificação dependerá de exames periciais mais detalhados, que também devem indicar as possíveis causas da morte.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da morte ou indícios que ajudem a esclarecer o ocorrido.