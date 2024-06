Corpo em decomposição é encontrado às margens de avenida em Marabá

O corpo de um homem, cuja identidade segue desconhecida, foi encontrado no bairro São Félix I, no Núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará, na tarde desta terça-feira (25). De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 13h20, um morador entrou em contato para informar sobre o cadáver, que estava jogado às margens da avenida Floriano Peixoto.

VEJA MAIS

Ainda segundo os policiais que atenderam a ocorrência, devido ao estado de decomposição do corpo, não foi possível identificar, naquele momento, se ha​via marcas de perfurações na vítima.

A equipe policial permaneceu no local até a chegada da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsável por fazer a remoção do cadáver para a necropsia no Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar a causa da morte.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.