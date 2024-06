Corpo em decomposição e com marca de tiros é encontrado na Estrada da Ceasa

Um corpo masculino foi encontrado neste sábado (22), em uma área de mata próxima à Estrada da Ceasa, no bairro Cúrio-Utinga, nas proximidades da rotatória ao lado do estacionamento novo da Ceasa.

A vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada, apresentava ferimentos à bala, especificamente uma perfuração no braço e outra no peito, segundo os agentes que atenderam a ocorrência.

O corpo encontrava-se em estado de decomposição quando foi avistado por vigilantes locais, que alertaram as autoridades policiais logo a seguir.

"Recebemos o chamado dos vigilantes da área e nos deslocamos imediatamente para o local. O corpo em estado avançado de decomposição, vimos uma perfuração no braço e outra no peito do que pareciam marcas causadas por arma de fogo, mas a perícia vai confirmar", disse o sargento Aires Oliveira, responsável pelo atendimento à ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos ou motivações para o crime. A polícia prossegue com as investigações para esclarecer os fatos relacionados ao incidente.