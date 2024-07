Corpo é encontrado queimado com as mãos amarradas nas costas em Ananindeua

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrada carbonizado com as mãos amarradas nas costas com fortes indícios de execução. A vítima foi encontrada na manhã desta quarta-feira (31/07), em uma área de mata na Alça Viária, na avenida Liberdade, próximo ao lixão do Aura, no bairro Pato Macho, em Ananindeua.

Uma equipe de plantão especializada foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (CIOP) para atender ocorrência no local de crime. A vítima de sexo masculino possivelmente estaria usando camisa de cor azul, tinha estatura mediana e compleição física magra.

VEJA MAIS

Um investigador da Divisão de Homicídios da Polícia Civil também esteve no local. A perícia científica esteve no local e constatou que o corpo estava em estado avançado de decomposição. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte. "A vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia do Aurá", diz a nota.