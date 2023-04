Corpo dos desaparecidos do naufrágio em Igarapé-Miri são encontrados

Os outros dois homens desaparecidos do naufrágio de uma embarcação em Igarapé-Miri, nordeste paraense, foram encontrados nesta terça-feira (11). O corpo de Benedito dos Santos Martins, 49 anos, foi achado pela manhã, enquanto o de Assis Aires Barbosa, 40, as autoridades localizaram à tarde. O barco afundou na noite do Domingo de Páscoa (9) no Rio Meruú.

De acordo com a Polícia Militar, as buscas por mais sobreviventes foram encerradas. Benedito e Assis eram os únicos passageiros da embarcação que estavam sumidos. Ao todo, seis pessoas conseguiram sobreviver. Além dos dois corpos localizados nesta terça-feira, uma mulher identificada como Jocinalda Barbosa morreu no momento do acidente.

Em entrevista ao jornal Miriense, o policial civil João Neto explicou como souberam da localização de Benedito, mais conhecido pelo apelido de “Bené”. “Um ribeirinho informou que, possivelmente, um corpo estava em direção a Abaetetuba. (...) fomos até local indicado, fizemos as buscas e encontramos o corpo à deriva. Trouxemos ele (Benedito) até a Vila de Maiauatá”, disse João Neto.

Até o momento, as autoridades não comunicaram o local onde o corpo de Assis estava. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.