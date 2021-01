Corpo de policial penal é encontrado em canal em Ananindeua

Foi encontrado, nesta quinta-feira (14), o corpo do policial penal José Cleber de Oliveira e Souza, de 53 anos. Ele estava desaparecido desde o último dia 3 de novembro de 2019, quando foi visto em um bar, no bairro do Guajará, em Ananindeua. Na época, ele vestia apenas uma bermuda vermelha e uma camisa do Palmeiras, acompanhado de um amigo. Desde então, o homem vinha sendo procurado por familiares e amigos.

O policial penal José Cleber de Oliveira, de 53 anos (Reprodução)

A vítima, que atuava na Central de Triagem da Maramabia, em Belém, foi encontrada no canal Maguariaçu, em Ananindeua.

Acompanhe para mais informações.