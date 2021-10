Corpo de mulher esfaqueada é encontrado dentro de casa; polícia apura homicídio

Uma mulher identificada como Alcilene da Costa Pereira, de 44 anos, foi encontrada morta no início da tarde desta quarta-feira (27) dentro de sua residência, no bairro do Cruzeiro, distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita é de que ela tenha sido esfaqueada, pois o corpo apresentava sinais de violência.

A viatura 008 da PM foi acionada por volta de meio dia, após vizinhos sentirem um forte odor vindo da casa de Alcilene, localizada na rua 15 de Agosto, entre as travessas Pimenta Bueno e Cruzeiro. A vítima morava com o companheiro, identificado apenas como "Marquinhos". Até às 14h40, ele ainda não havia sido localizado pelos policiais.

A PM está no local isolando a cena do crime, assim como a Polícia Civil, que já deu início às investigações. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado e uma equipe está se deslocando até o endereço para fazer a perícia criminal e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

