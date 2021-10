Homem é encontrado morto dentro de casa em Ananindeua

Um homem identificado como Pedro Odival Miranda de Oliveira, de 52 anos, foi encontrado morto dentro da casa onde morava, na avenida Independência, em Ananindeua, na manhã desta terça-feira (19). O imóvel fica oróximo a um posto de combustível e da rotatória do 40 Horas. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado e seguia ao local para analisar a cena do crime.

O corpo foi achado por familiares, logo no começo da manhã. Pedrinho, como o homem era conhecido, morava em uma casa atrás da residência de seu irmão. No começo do dia, a cunhada percebeu que a casa dele estava com a porta aberta e achou estranho. Ela chamou por Pedro e ele não respondeu. Pedindo ajuda para marido, eles entraram na casa, e lá viram o corpo de Pedro jogado perto de manchas de sangue.

Matéria em atualização.