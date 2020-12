Corpo de homem assassinado a pauladas é encontrado em quintal em Itaituba

O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado nos fundos da casa onde a vítima morava no município de Itaituba, no sudoeste paraense. Marcos Lima Pereira, de 20 anos, foi assassinado a pauladas, no bairro Vitória Régia, para o choque da população local e familiares do rapaz.

Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, a vítima estava bebendo com o irmão em um bar no bairro, conhecido por "Irajá", quando algum tempo depois decidiu voltar para casa sozinho, enquanto o familiar permaneceu no local.

Durante o retorno para a residência, a vítima teria sido acompanhada por um homem que estava em uma bicicleta, até a residência onde morava. Horas depois, Marcos teria sido encontrado no quintal da casa com fortes pancadas na cabeça e no rosto, indicativas de pauladas, ainda de acordo com a PC. Ainda não há, contudo, hipóteses do que teria ocasionado o crime. O assassino fugiu após o crime.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro ao jovem, porém a vítima já estava morta. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município durante o último fim de semana, no sábado (28), e segue em investigação. Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.