Músico é encontrado morto dentro de casa em Santa Bárbara do Pará

O músico Ilson Freitas Cordeiro, de 85 anos, foi encontrado morto no início da manhã desta segunda-feira (25), dentro da própria residência, na rua Miguel Elias, centro do município de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Vizinhos viram um homem suspeito saindo do imóvel, no entanto, a perícia criminal não constatou sinais de violência no corpo da vítima. A causa da morte só poderá ser identificada após o resultado do exame necroscópico.

O idoso morava sozinho no imóvel. Por volta das 8h, vizinhos viram muita fumaça saindo da casa, chamaram por Wilson, que não atendeu, então decidiram arrombar a janela e entrar no local para ver o que estava acontecendo. No quarto do idoso, eles viram um colchão pegando fogo, jogaram o objeto para fora da residência e depois apagaram as chamas com água. Até então, eles ainda não haviam localizado o corpo da vítima.

"Posteriormente foi que veio a ideia de procurar por ele, porque um homem apareceu aqui, abriu a casa, entrou, e disse que o Ilson tinha dado abrigo pra ele, porque havia acabado de se separar da esposa, e que já estava na casa desde sábado. Aí ele ficou chateado comigo porque eu bati uma foto dele, e disse que ia buscar uma pessoa para provar que ele não tinha nada a ver com aquilo, foi embora e não voltou mais", relatou Antônio Carlos, vizinho e amigo da vítima.

Em seguida, os moradores da comunidade entraram novamente no imóvel, encontraram o corpo do idoso e acionaram a polícia. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi até o local e fez a perícia criminal e a remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por um exame necroscópico que vai determinar a causa da morte, já que o idoso não apresentava nenhum sinal de violência.

"Até existe queimadura, mas do próprio colchão, que acabou pegando fogo. É possível que tenha sido acidental, ele fumando um cigarro e de repente dormiu, pois havia muito material comburente, muito papel, lixo, entulho e muitas baganas de cigarro. Então é possível que uma faísca tenha pego ali, mas não tenha sido suficiente para pegar fogo na casa", explicou o perito do CPCRC, Ivanildo Rodrigues.

"A causa da morte pode ser sufocamento causado pela fumaça, mas é o médico que vai determinar. A nossa análise vai contribuir, mas a do legista é que vai ser determinante, porque não havia sinais de violência à faca ou por qualquer outro instrumento. Se uma pessoa estrangula a outra, vão ficar elementos, ou se a pessoa é asfixiada, vai ficar a marca. E a gente não constatou isso", completou o perito criminal.

Ilson Cordeiro era músico multiinstrumentista e tocava em um grupo de carimbó chamado "Unidos do Paraíso" juntamente com o irmão, mestre Cazuza. Ele era bastante querido na região, e a morte deixou os moradores chocados. "Ele mantinha viva a tradição do carimbó aqui na comunidade", disse Antônio Carlos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, que segue sendo investigado.