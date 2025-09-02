Corpo de mulher desaparecida é encontrado boiando no rio Amazonas, no Marajó

O corpo de Maria Benedita Pombo, de 32 anos, foi localizado na tarde desta segunda-feira (1º/9) no rio Amazonas, em Gurupá, no Arquipélago do Marajó. A vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira (27/8).

Conforme o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que o cadáver foi encontrado boiando nas proximidades da orla da cidade. Policiais civis e militares fizeram a remoção.

Familiares da vítima reconheceram o corpo e confirmaram que a mulher estava desaparecida desde o dia 27 de agosto. Por enquanto, detalhes do sumiço dela são desconhecidos.

Até o começo da manhã desta terça (2/9), as circunstâncias da morte de Maria Benedita não tinham sido divulgadas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.