Corpo de menina de Dom Eliseu é encontrado após desabamento de ponte no Maranhão

O corpo de Lohanny Cidronio de Jesus, de 11 anos, natural de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, foi encontrado na manhã desta terça-feira (24). A criança estava desaparecida desde o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao Tocantins, ocorrido no último domingo (22).

Lohanny estava em um caminhão que caiu no rio Tocantins durante o desabamento, acompanhada dos avós, Anízio Padilha Soares e Silvana dos Santos Rocha Soares, também moradores de Dom Eliseu. O veículo transportava uma carga de portas com destino à cidade de Estreito, no Maranhão. Os corpos dos avós ainda não foram localizados pelas equipes de resgate.

Queda da ponte

No último domingo (22), o vão central da ponte cedeu, levando parte da estrutura a despencar sobre o rio Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), oito veículos caíram no rio, incluindo três motos, três carretas, um carro e um caminhão carregado com ácido sulfúrico. A estrutura faz a ligação entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) e é um ponto estratégico para rodovias importantes como a BR-226, que conecta Belém a Brasília, a BR-230, conhecida como Transamazônica, e a Ferrovia Norte-Sul.

Devido ao bloqueio total do trecho pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a Polícia Militar informou a disponibilidade de três rotas alternativas para motoristas que partem do Tocantins e uma opção para quem vem do Maranhão.