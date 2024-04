Corpo de investigador da PC morto a tiros na Pedreira será enterrado nesta terça-feira (30)

O enterro do investigador da Polícia Civil do Pará, César Peixoto Oliveira, será realizado nesta terça-feira (30), às 9 horas, no Cemitério Parque Metrópole, em Ananindeua. O velório ocorre na Capela União Good Pax, na travessa Lomas Valentinas, bairro do Marco, em Belém. A informação foi repassada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará (Sindpol), por meio das redes sociais.

O policial foi morto com quatro tiros na cabeça por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta, na noite de domingo (28/04), no bairro da Pedreira, em Belém. Além da execução, a esposa do policial também foi alvejada no braço, mas não corre risco de morrer.

O Crime

César Peixoto Oliveira, motorista e investigador da Polícia Civil, foi executado, na noite de domingo (28/4), quando conversava com um grupo de pessoas na Rua Nova com a travessa Timbó, no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima foi alvejada com quatro tiros à altura da cabeça. Segundo as autoridades, a vítima morava na Passagem Miraci, que fica próxima ao local onde ela foi baleada.

Os criminosos, que ainda não foram identificados, surpreenderam o policial que não teve chances de reagir. Oliveira chegou a ser socorrido ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do local. A PC ainda abriu um inquérito para também investigar a tentativa de homicídio contra a esposa do agente executado.

Em nota, a PC informou que “lamenta a morte do investigador César Peixoto de Oliveira. O crime e a tentativa de homicídio contra a esposa do agente são investigados pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP)”.