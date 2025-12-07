Corpo de homem é encontrado sem cabeça na zona rural do município de Uruará
O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado sem a cabeça
O corpo de Gilson Roseno da Silva, morador do município de Uruará, no sudoeste do Pará, foi localizado sem cabeça na tarde desta sexta-feira (5) na zona rural da cidade. De acordo com informações. Em nota, a Polícia Civil confirmou o nome da vítima e informou que o inquérito para apurar as circunstâncias da morte foi instaurado no fim de semana.
"A Polícia Civil informa que o inquérito que apura a morte de Gilson Roseno da Silva foi instaurado neste sábado (6). O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Uruará. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido", diz a nota.
O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição. O local do achado é o Travessão 135 Norte, uma vicinal situada a aproximadamente 20 quilômetros de distância da Rodovia Transamazônica (BR-230).
De acordo com o registro, Gilson Roseno da Silva havia sido visto pela última vez com vida há dois dias, em um bar localizado na mesma vicinal onde o cadáver foi descoberto.
Após a confirmação da identidade, a Polícia Civil solicitou a atuação da Polícia Científica do Pará para realizar a perícia detalhada no local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a remoção do corpo, que será encaminhado à unidade de Altamira. O objetivo é realizar os procedimentos necessários para identificar a causa da morte e auxiliar na elucidação do crime.
