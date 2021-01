Corpo de homem é encontrado próximo à praia do Castelo, na ilha do Marajó

Nas primeiras horas deste sábado (16), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará fez o resgate do corpo de um homem conhecido como “Manoelzinho”. Ele apresentava claros sinais de possível violência, o que pode indicar a prática de homicídio.

O resgate ocorreu próximo à praia do Castelo, localizada às margens do rio Paracauary, no bairro do Caju, no município de Salvaterra, na ilha do Marajó, norte do Pará.

Os bombeiros agiram depois que moradores acionaram no 18⁰ Grupamento de Salvaterra, para averiguar um possível corpo localizado em uma praia.

Ainda segundo informações a Agência Marajó, logo o serviço de atendimento emergencial dos bombeiros comunicou às Polícias Militar e Civil. Elas deslocaram guarnições para o local e comprovaram a veracidade das informações.

O homem seria conhecido na comunidade como “Manoelzinho”. O corpo dele estaria com claros sinais de possível violência, o que indicaria a prática de homicídio.

O corpo foi removido do local pelos bombeiros, após todo procedimento pericial iniciado pela Polícia Civil, que abriu procedimento para investigar o fato.