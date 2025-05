Corpo de homem é encontrado dentro do canal do Una, em Belém

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas próximas à comporta do canal do Una, bairro do Telégrafo, em Belém, na manhã desta terça-feira (29/4). Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima estava com os pés e mãos amarrados no momento em que foi localizada por moradores.

Um vídeo do caso foi compartilhado nas redes sociais. Nele é possível ver curiosos na Avenida Arthur Bernardes olhando o cadáver, que vestia uma camisa e bermuda escura. Segundo as autoridades policiais, além de estar amarrada, a vítima também apresentava uma lesão na região da cabeça. O caso, que possui características de execução, é investigado pela Polícia Civil.

VEJA MAIS

Não há mais detalhes sobre quem seria o autor do crime ou qual a motivação para o assassinato. As autoridades policiais devem aguardar algum familiar do homem morto para realizar a identificação e a apuração sobre a vida pregressa da vítima, que deve ajudar na elucidação do caso.

A PC, Polícia Científica (PCEPA) e Militar (PM) foram acionadas ao caso por volta de 8h30. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC comunicou em nota que “apura as circunstâncias da morte” do homem. Até as 20h da noite desta terça (29/4), a identidade da vítima permanecia desconhecida.

A reportagem também solicitou um posicionamento da PM e da PCEPA. O Grupo Liberal aguarda retorno.