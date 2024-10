Cadáver de homem é encontrado boiando no canal do Tucunduba, em Belém

O cadáver de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no canal do Tucunduba, na divisa entre os bairros de Canudos e Terra-Firme, em Belém. Moradores da área acionaram a Polícia Militar, no início da tarde desta segunda-feira (21/10), para relatar sobre a localização do corpo.

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), as autoridades policiais foram acionadas por volta de 12h45. Quando a PM chegou ao local, constatou a veracidade das informações e acionou o Corpo de Bombeiros para realizar a remoção do cadáver de dentro do canal. Ainda não é possível informar se o corpo apresenta sinais de um possível homicídio ou se foi trazido pela maré.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo boiando e sendo arrastado pela correnteza do Tucunduba. Pessoas da área informaram que, inicialmente, não teriam reconhecido a vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Bombeiros, e aguarda o retorno.