Corpo de homem é encontrado de bruços perto de faca em Santarém

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta terça-feira (30), na rua Sol Nascente com João Batista de Milleo, no bairro Urumari, em Santarém, oeste do Pará. Segundo informações preliminares divulgadas pelo portal O Impacto, a vítima não foi identificada e possui entre 35 e 40 anos. Ele estava no chão de bruços, vestindo uma camiseta vermelha e bermuda azul.

VEJA MAIS

A princípio, não foi observada nenhuma perfuração pelo corpo, embora tenha sido encontrada uma faca próxima à vítima. Ao que tudo indica, o homem tenha morrido por causas naturais, segundo O Impacto. No entanto, somente o exame cadavérico poderá elucidar a causa da morte.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.