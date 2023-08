Corpo de homem é encontrado com marcas de tiro em Rondon do Pará

Luan dos Santos Silva foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (7), às margens da rodovia BR-222, em Rondon do Pará, região sudeste do Estado. O corpo estava perto de um frigorífico do município e apresentava marcas de tiro. A Polícia Civil abriu um inquérito na delegacia da cidade para investigar o crime. Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso. A motivação do assassinato permanece um mistério. Com informações do Correio de Carajás.

Por volta das 7h20, a PC tomou conhecimento do crime por meio da Polícia Militar. Homens que seguiam para o trabalho notaram a presença do corpo caído no mato. Perto da vítima havia uma motocicleta de modelo Honda Pop, de cor branca e placa RFX7G91. A suspeita é de que o veículo, que está registrado em outro nome, estivesse com Luan quando o homicídio ocorreu.

Logo que a polícia soube do caso, o homem não tinha sido identificado por não portar documentos pessoais ou elementos que ajudassem no reconhecimento. Horas depois, quando o corpo foi levado para o necrotério do Hospital Municipal, o corpo foi identificado por Fernando do Nascimento Lima, que é chefe da vítima. Ele era morador da Rua Nova, Vila Ligação, no município de Dom Eliseu.

A PC disse, por meio de nota enviada à redação integrada de O Liberal que o material encontrado próximo ao corpo foi encaminhado para perícia. Investigações estão em andamento para identificar e localizar a autoria do crime.