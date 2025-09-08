Corpo de homem é encontrado boiando nas águas de praia em Santarém

O corpo de Raimundo Márcio, de idade não revelada, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8/9), boiando nas águas da Praia do Juá, em Santarém, oeste do Pará. Até o momento, as circunstâncias da morte são desconhecidas.

Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar, inicialmente, foi acionada para verificar um corpo que estaria com mãos amarradas e com sinais de violência. Porém, essa foi descartada assim que os agentes chegaram ao local.

Os próprios moradores retiraram o corpo da água e o colocaram na margem da praia, ainda conforme O Impacto. Raimundo Márcio não apresentava nenhum ferimento e também não estava amarrado.

A Polícia Científica removeu o corpo dele até o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico, que busca determinar a causa da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

