Corpo de homem é encontrado às margens de córrego na zona rural de Eldorado do Carajás

​O corpo de Edilson Alves Franca, 39 anos, foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (26), em um córrego na vicinal da Vila 17 de Abril, zona rural do município de Eldorado do Carajás, no sudeste paraense.

Informações de familiares detalham que o homem era alcoólatra e que, no passado, foi socorrido diversas vezes enquanto andava ou dormia às margens da estrada próximo ao local onde ele morava.

Uma equipe da Polícia Científica fez a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), onde é feito o exame de necropsia, que determina a causa da morte. As informações são do site Correio de Carajás.