Mulher morre e duas ficam feridas após colisão entre moto e caminhonete, em Eldorado do Carajás

Um trágico acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou uma mulher morta e outras duas feridas no município de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará, na madrugada do último sábado (16). Gerlane Nascimento da Silva, que pilotava a moto, morreu na hora. Cleude Cardoso Souza e Geovana Souza Costa, que também estavam na garupa, ficaram gravemente feridas.

O acidente ocorreu por volta das 5h30 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens são chocantes. O trio estava na moto, quando foi atingido por uma caminhonete na rua São Geraldo, no centro da cidade. O veículo maior era ocupado por quatro pessoas, que inicialmente tentaram ajudar, mas logo deixaram o local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência. Constatou a morte de Gerlane e prestou os primeiros socorros às outras vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde das duas mulheres.

Câmeras de segurança

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento exato do acidente. As imagens mostram a caminhonete passando pela via principal, quando as três mulheres surgem na motocicleta, vindo de uma rua transversal. Após a batida, as vítimas caem sobre a calçada do comércio. Quatro ocupantes descem da caminhonete. Eles colocam as mãos sobre a cabeça e ficam chocados com a cena.

Um dos rapazes que estavam na caminhonete tenta ajudar uma das vítimas. Ele retira a mulher de perto do meio-fio, onde ela havia caído, e a coloca encostada na parede do estabelecimento comercial. Na sequência, ele a deita no chão. Outras pessoas se aproximam e acompanham a movimentação do grupo, que deixou o local logo em seguida, antes da chegada do socorro, como mostram as imagens.

A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso e aguarda retorno.