Corpo de homem desaparecido há dois dias é encontrado em terreno particular em Bonito (PA)

Um corpo de um homem, identificado como José Ivanildo Nogueira dos Santos, conhecido popularmente como “Vando”, que estava desaparecido há dois dias, foi encontrado neste domingo (15), dentro de uma empresa particular no município de Bonito, na região nordeste do Pará. Vando tinha lesões que foram causadas por arma de fogo. O homicídio é investigado pela delegacia do município paraense onde ocorreu o crime.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 11º Batalhão foram acionados durante a manhã para verificar um cadáver que havia sido encontrado dentro de um terreno particular. No local, a equipe isolou a área até a chegada das equipes de perícia e remoção.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homicídio está sendo investigado e que diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações sobre o caso policial. A motivação e autoria do crime ainda não foram identificadas.

“Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, reforçou a PC.

A equipe de reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a empresa, proprietária do terreno onde José Ivanildo foi encontrado, e segue aguardando uma resposta.