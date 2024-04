Corpo de homem com sinais de violência é encontrado boiando em rio de Parauapebas

O corpo de um homem, ainda não identificado, que apresentava sinais de violência, foi encontrado na manhã desta terça-feira (2), boiando no Rio Parauapebas, no município de mesmo nome, localizado no sudeste do Pará. Um morador do bairro Primavera foi quem localizou a vítima.

Militares do 23º Grupamento Bombeiro Militar (23º GBM) de Parauapebas resgataram o cadáver e informaram à imprensa da região que a cabeça da vítima apresentava sinais de violência. A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo, que passará por exame de necropsia para identificar a causa da morte.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

Com informações do Correio de Carajás.