Corpo de Bombeiros lista medidas básicas para prevenir incêndios em casa

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) registrou, somente em 2023, mais de mil solicitações relacionadas a ocorrências de incêndios em edificações. Desse total, foram 83 vítimas, sendo cinco fatais, 18 feridos e 60 pessoas que saíram ilesas. Conforme o órgão, a melhor maneira de evitar sinistros relacionados a incêndios é a prevenção

VEJA MAIS

Segundo o tenente Vitor Furtado, do CBMPA, para evitar novas ocorrências é necessário manter cuidados dentro dos imóveis. “O imóvel precisa estar devidamente licenciado pelo Corpo de Bombeiros, tendo em vista que são necessárias várias medidas de segurança, como extintores de incêndio, saídas de emergências, hidrantes, iluminação de emergência, sinalização de emergência, brigadistas, entre outras medidas”, aponta.

Outros alertas feito pelo militar é sobre atitudes simples comumente realizadas durante o dia, como não deixar vasilhas e panelas no fogo sem supervisão, não esquecer ferros de passar ligados, não deixar velas acesas ou não acender próximo a materiais inflamáveis. Além disso, em caso de acidentes com aquecimento de óleos, jamais fazer o uso de água para apagar o fogo. É preciso fazer o desligamento do registro de gás inflamável. Caso haja gás encanado, o bombeiro informa ser necessário que a pessoa verifique se o residencial ou condomínio está regularizado quanto ao uso do gás encanado.

Conforme o tenente Vito, em casos de incêndio, as pessoas devem, se possível, retirar o máximo de materiais inflamáveis, sair do local o mais rápido que conseguirem e evitar inalar fumaça. “O indicado é atentar-se para as rotas de fuga, sinalização de emergência, iluminação de emergência, entre outras. É de extrema necessidade acionar o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível após a verificação do incêndio”, conclui.