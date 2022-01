Corpo da quarta vítima do naufrágio na baía de Guajará é encontrado

Foi encontrado na tarde deste domingo (23) o corpo da pessoa que ainda seguia desaparecida após um naufrágio envolvendo uma “rabeta” na baía do Guajará, na Orla de Belém, na noite deste sábado (22). O resgate foi confirmado pela Capitania dos Portos e pelos Bombeiros, que faziam as buscas. Pelo menos três pessoas já haviam sido resgatadas com vida, na madrugada deste domingo, após o acidente ocorrido com quatro tripulantes da pequena embarcação.

O socorro foi prestado por um barco de passageiros que passava pelas proximidades do acidente. As imagens do ocorrido foram partilhadas em redes sociais nas primeiras horas da madrugada deste domingo (23). Desde então, as buscas pela pessoa desaparecida era mantidas. Na manhã de hoje, inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental foram ao local para reforçar as buscas.

Segundo os vídeos que ganharam às redes sociais, o alerta de naufrágio foi dado após pessoas serem avistadas boiando e gritando por socorro. Algumas estavam com coletes salva-vidas. Elas foram içadas para dentro da embarcação que prestou socorro, com a ajuda de boias e cordas. Nas imagens, os resgatados, bastante abatidos, chegam a citar que ainda havia desaparecidos nas águas.

A redação integrada de O Liberal ainda apura mais informações sobre o acidente e sobre o estado de saúde e a identidade das vítimas do naufrágio. Acompanhe.