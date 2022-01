Três pessoas são regatadas após naufrágio na baía do Guajará; assista

Pelo menos três pessoas foram resgatadas na noite deste sábado (22), após um naufrágio de uma “rabeta” ocorrido na baía do Guajará, na Orla de Belém. O socorro foi prestado por uma outra embarcação de passageiros que passava pelas proximidades do acidente, segundo imagens que chegaram à redação integrada de O Liberal nas primeiras horas da madrugada deste domingo (23). Uma pessoa continua desaparecida e inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental encontram-se no local nesta manhã, realizando buscas.

Segundo os vídeos que ganharam as redes sociais, o alerta de naufrágio foi dado após pessoas serem avistadas boiando e gritando por socorro. Algumas estavam com coletes salva-vidas. Elas foram içadas para dentro da embarcação que prestou socorro, com a ajuda de boias e cordas. Nas imagens, os resgatados, bastante abatidos, chegam a citar que ainda havia desaparecidos nas águas.

(Reprodução)

A redação integrada de O Liberal ainda apura mais informações para confirmar detalhes do possível acidente.

A Marinha do Brasil (MB) informou em nota que tomou conhecimento do acidente, na noite de sábado e que disponibiliza o Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185, por meio do qual a sociedade pode informar qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana ou que represente risco de poluição ao meio hídrico.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil também confirmaram que foram acionados na noite deste sábado para atender a ocorrência e que três pessoas foram encontradas com vida. O Grupamento Marítimo Fluvial relatou que um homem ainda estaria desaparecido e as buscas continuam neste domingo.