corpo com marcas de violência é encontrado em marabá

Luis Carlos Rocha Morais foi encontrado morto, com indícios de violência pelo corpo, dentro da própria casa na noite de terça-feira (27/8), em Marabá, sudeste do Pará. O corpo foi descoberto após vizinhos sentirem um forte odor vindo do imóvel, que estava trancado. A suspeita inicial da polícia é de que Luís, ao que tudo indica, tenha sido assassinado.

A vítima foi localizada por volta das 18h30 na Rua C15, na Quadra 130, no bairro Cidade Jardim. As polícias Militar e Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Segundo o Correio de Carajás, no local, os agentes confirmaram a presença de um corpo em avançado estado de decomposição. A identificação inicial da vítima só foi realizada por conta de documentos encontrados na casa.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a imprensa da região, a Polícia Científica, durante a perícia, verificou um afundamento na região do crânio da vítima, sugerindo que a causa da morte pode ter sido violenta.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.