Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo carbonizado é encontrado dentro de Porsche incendiado em estrada rural

Dono de veículo, com placas de Marília (SP), está desaparecido; ocorrência é investigada como homicídio e morte suspeita

O Liberal

Nesta sexta-feira (16), um corpo carbonizado foi descoberto dentro de um Porsche incendiado em uma estrada rural de Pompeia (SP). A ocorrência, que mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, está sendo investigada como homicídio e morte suspeita pela Delegacia de Pompeia.

Conforme informações da Polícia Militar, a situação teve início após o Corpo de Bombeiros ser acionado para conter as chamas do automóvel. Após o controle do fogo, os restos mortais foram encontrados no banco traseiro do veículo, confirmando a tragédia.

Identificação do veículo e proprietário

O boletim de ocorrência detalha que o veículo em questão é um Porsche Macan, registrado com placas de Marília (SP). Em um primeiro momento, policiais tentaram contato com o proprietário, identificado como Rafael Francisco Alves Ferreira, mas não obtiveram sucesso em suas tentativas de ligação.

A polícia também apurou que a esposa do proprietário do carro informou o desaparecimento do marido. Segundo o relato, Rafael Francisco Alves Ferreira está sumido desde o início da manhã desta sexta-feira. A mulher justificou não ter registrado boletim de ocorrência por ainda não ter completado o prazo de 24 horas.

Investigação e perícia

Para os procedimentos cabíveis, o local do ocorrido foi isolado pela perícia técnica. O corpo foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marília, onde passará por exames para sua identificação formal. A Delegacia de Pompeia registrou o caso como homicídio e morte suspeita, dando continuidade à investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corpo carbonizado

corpo carbonizado em porsche
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Caçamba cai em rio após ponte ceder em Itaituba

Motorista se salvou sem ferimentos graves após estrutura de madeira não suportar peso de caminhão carregado com areia

16.01.26 23h32

POLÍCIA

Policiais militares são presos suspeitos de envolvimento em assassinato de casal em Anapu

O casal familiares de Arionildo Cavalcante Ferreira e Celi Silva Ferreira foi morto no dia 26 de novembro de 2025

16.01.26 22h12

INVESTIGAÇÃO

Corpo carbonizado é encontrado dentro de Porsche incendiado em estrada rural

Dono de veículo, com placas de Marília (SP), está desaparecido; ocorrência é investigada como homicídio e morte suspeita

16.01.26 21h19

GARIMPO

Operação destroi equipamentos de garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó

PF e FUNAI realizaram ação que destruiu maquinários, acampamentos e apreendeu materiais utilizados por criminosos 

16.01.26 19h48

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Preso mais um suspeito de envolvimento na morte de radialista em Abaetetuba

A prisão ocorreu em Barcarena; investigações da Polícia Civil apontam que o homicídio foi motivado por concorrência no mercado de produção de eventos

16.01.26 15h32

POLÍCIA

Homem se passa por cliente e tenta matar vendedor a tiros dentro de loja, em Anapu

A arma utilizada pelo suspeito falhou no momento em que ele iria realizar os disparos contra a vítima 

16.01.26 14h12

VIOLÊNCIA

Três suspeitos de tráfico de drogas morrem durante ação policial em Marabá

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a identidade dos homens mortos nem sobre possíveis policiais feridos

16.01.26 14h49

VIOLÊNCIA

Polícia Civil segue em buscas por suspeito de ataque a influenciadora em Parauapebas

O município também registrou uma onda de outras violências, com cinco homicídios e um baleamento em 15 dias

16.01.26 17h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda