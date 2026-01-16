Corpo carbonizado é encontrado dentro de Porsche incendiado em estrada rural

Nesta sexta-feira (16), um corpo carbonizado foi descoberto dentro de um Porsche incendiado em uma estrada rural de Pompeia (SP). A ocorrência, que mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, está sendo investigada como homicídio e morte suspeita pela Delegacia de Pompeia.

Conforme informações da Polícia Militar, a situação teve início após o Corpo de Bombeiros ser acionado para conter as chamas do automóvel. Após o controle do fogo, os restos mortais foram encontrados no banco traseiro do veículo, confirmando a tragédia.

Identificação do veículo e proprietário

O boletim de ocorrência detalha que o veículo em questão é um Porsche Macan, registrado com placas de Marília (SP). Em um primeiro momento, policiais tentaram contato com o proprietário, identificado como Rafael Francisco Alves Ferreira, mas não obtiveram sucesso em suas tentativas de ligação.

A polícia também apurou que a esposa do proprietário do carro informou o desaparecimento do marido. Segundo o relato, Rafael Francisco Alves Ferreira está sumido desde o início da manhã desta sexta-feira. A mulher justificou não ter registrado boletim de ocorrência por ainda não ter completado o prazo de 24 horas.

Investigação e perícia

Para os procedimentos cabíveis, o local do ocorrido foi isolado pela perícia técnica. O corpo foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marília, onde passará por exames para sua identificação formal. A Delegacia de Pompeia registrou o caso como homicídio e morte suspeita, dando continuidade à investigação.