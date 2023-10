Condutora de carreta é 'fechada' pelo irmão e capota na BR-163, em Altamira

Um suposto desentendimento entre irmãos caminhoneiros causou um acidente, nesta segunda-feira (9), na rodovia BR-163, do distrito Cachoeira da Serra, em Altamira, no sudoeste do Pará, mais precisamente na divisa do Estado com o Mato Grosso. Nas redes sociais, um terceiro motorista flagrou o momento em que o motorista de uma carreta fecha outro veículo que seguia logo atrás e filmou quando o acidente de trânsito aconteceu. Um dos caminhões capotou. Com informações do Confirma Notícia.

No registro, o cinegrafista amador fica indignado com a situação. “Esse cara vai fechar ela”, diz ele segundos antes da carreta tentar desviar da colisão com o outro automóvel do mesmo tipo e tombar em uma área de mata.

O perfil “Nu Tem Notícias” diz que o veículo que capotou era conduzido por uma mulher. Ela seria irmã do motorista que provocou o acidente. Os dois teriam uma rixa antiga. Ainda de acordo com a página, o irmão alegou que a vítima e o marido dela tinham intenções de quebrar o caminhão dele. O suspeito afirmou ainda que agiu para se defender. O homem afirmou que já recebeu até ameaças de morte do cunhado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada ao caso e disse que não houve mortes. A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para saber se teve registro do caso e aguarda retorno.