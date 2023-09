Carro da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa capota após colisão em Belém

Um carro da Secretaria Municipal de Saúde do município de Augusto Corrêa, nordeste do Pará, capotou após uma colisão com outro carro, de passeio, na manhã desta segunda-feira (25), na Rua João Balbi com a esquina da travessa Dom Romualdo de Seixas, no bairro de Nazaré, em Belém. Uma mulher ficou presa no carro capotado. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dela.

Por volta das 10h, a reportagem registrou que a mulher ainda estava presa nas ferragens do veículo aguardando resgate. Informações preliminares apontam que seria uma paciente que está em tratamento de câncer, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. O trânsito ficou bastante lento nesse perímetro.

A reportagem apura mais detalhes do caso e tenta contato com a Prefeitura de Augusto Corrêa e com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).