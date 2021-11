VÍDEO: Condutor e ciclista protagonizam cena de vale-tudo em plena Duque de Caxias

Um esbarrão acabou em bate-boca e agressão na tarde da última quarta-feira (17), em plena Avenida Duque de Caxias, em Belém. A confusão teria começado depois que um ciclista encostou em um carro que seguia pela via, no bairro do Marco. O condutor do veículo teria se irritado e decidiu perseguir o rapaz que seguiu pela ciclovia, alcançando-o próximo do Santuário de Fátima.

. SOMENTE A VERDADE apresenta São José e os Libertos: a história de Ninja

De acordo com testemunhas, o motorista já desceu do veículo e partiu para cima do ciclista, derrubando-o da bicicleta com socos. A cena foi registrada por uma pessoa que passava pelo local e presenciou o fato, e também chamou a atenção de motoristas que trafegavam nas duas faixas.

Policiais que estavam em ronda nas proximidades chegaram minutos depois e conduziram vítima e agressor para prestar ocorrência.