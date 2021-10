Condutor é arremessado para fora do carro e morre na hora na BR-155

Um homem, ainda não identificado, morreu em um grave acidente entre um ônibus e um carro de passeio, registrado na tarde desta quinta-feira (28), na rodovia BR-155, na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. Testemunhas relataram que o impacto da colisão foi tão forte que a vítima foi arremessada para fora do veículo e morreu na hora, sem chance de receber socorro.

De acordo com o portal Debate Carajás, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 35 da rodovia, na frente de um local conhecido como "Pé de Coco", próximo à Vila Sororó. Segundo testemunhas, o carro conduzido pela vítima, um Gol preto, saiu da estrada vicinal Piranheira. Ele teria se descuidado e o automóvel invadiu a pista da BR-155, quando foi atingido pelo coletivo.

Com a colisão, o carro foi jogado para a margem da pista, e a vítima foi arremessada por metros. Não houve tempo para chamar o resgate, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi diretamente acionada e uma equipe está no local para realização dos procedimentos previstos em lei.

Um morador da região, que não quis se identificar, reclamou à imprensa local da falta de um redutor de velocidade no trecho onde ocorreu o acidente. "Este não foi o primeiro acidente com óbito no Pé de Coco", disse. Ele pediu para as autoridades resolverem o problema.