Motociclista é vítima de acidente fatal na avenida Arthur Bernardes

Uma pessoa morreu em um acidente fatal registrado no final da tarde desta quarta-feira (27), na rodovia Arthur Bernardes, próximo da Igreja de Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, em Belém. O motociclista foi identificado apenas como Roberto.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para fazer a remoção do cadáver.

A vítima vinha em alta velocidade na avenida, no sentido do Aeroporto, a caminho de casa, na Pratinha, quando se desequilibrou e colidiu contra outro motociclista que vinha no sentdo contrário. Com o choque, o homem foi parar na frente de outro veículo, que passou por cima da cabeça do motociclista.

O outro motociclista sobreviveu, mas teve uma fratura no braço e foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano.

A matéria está em atualização.