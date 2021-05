Condenado a 48 anos de prisão, foragido é recapturado após denúncia de ameaça

A Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, cumpriu nesta segunda-feira (17) um mandado de recaptura de um homem, na cidade de Conceição do Araguaia. Desde o último domingo, 16, após uma denúncia de ameaça, a equipe da PC vinha realizando investigações para localizar o suspeito. Após um levantamento a respeito da ficha criminal do procurado, descobriu-se que ele já possuía um mandado de recaptura em aberto.

Os policiais entraram em contato com a Polícia Civil de Goiás, onde o homem tinha o mandado, e receberam a informação de que o investigado tinha assaltado um banco no estado. Após monitoramento do suspeito, os policiais conseguiram localizá-lo e imediatamente se deslocaram ao endereço.

No momento em que foi dada voz de prisão, o indivíduo tentou fugir, mas foi capturado três quadras depois de onde foi abordado. O homem, que possui uma condenação total de 48 anos de prisão, já foi preso nos estados de Goiás, Pernambuco e Pará.