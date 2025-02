Condenada por roubo é localizada e presa em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Luciana Guedes do Rosário, de 41 anos, condenada por roubo. A ação foi realizada por agentes da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculados à Superintendência da Região Metropolitana.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (30), por volta das 12h15, na residência da investigada, localizada no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. Após diligências, a equipe policial localizou o endereço da foragida e cumpriu a decisão judicial.

O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Ananindeua. Luciana Guedes do Rosário foi condenada com base no artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo.

Após ser detida, a presa foi conduzida para a unidade policial, onde foram realizadas as comunicações de praxe. Ela foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.