'Achado não é roubado'? Mulher pega R$ 967 em chão de lotérica e vai presa

Uma mulher pegou uma quantia de R$ 967 em espécie na entrada de uma lotérica em Taguatinga, no Distrito Federal, após uma cliente deixar o dinheiro cair no chão sem perceber. Toda a ação foi flagrada pela câmera de segurança do estabelecimento, que filmou também a mulher deixando o local após recolher o dinheiro. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (27).

De acordo com testemunhas, após ser questionada sobre a atitude, a mulher não identificada teria dito: “Achado não é roubado”. Após ela se retirar do local, a dona da lotérica registrou ocorrência. Funcionários do local também detalharam que a vítima que perdeu o dinheiro havia acabado de sacar o valor, mas ao sair da loja, deixou as cédulas caírem.

Segundo apuração do Correio Braziliense, a mulher que pegou a quantia foi presa em flagrante pelos policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia e autuada por apropriação de coisa achada.

Segundo o delegado-adjunto, Thiago Boeing, os policiais prenderam a suspeita na casa dela, poucas horas após o ocorrido. Em depoimento, a autora contou que utilizou o dinheiro para pagar as contas.

“Ela alegou que gastou o dinheiro e está arrependida. Ela foi autuada por apropriação de coisa achada e liberada por se tratar de crime de menor potencial ofensivo”, declarou o delegado.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)