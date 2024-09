Homem dado como morto 'ressuscita' em necrotério de hospital

Um homem de 72 anos, que havia sido dado como morto após internação no Hospital Regional em Campo Grande (MS), “voltou à vida” enquanto estava no necrotério da instituição. O suposto "falecido" chamou a atenção dos funcionários quando viram o saco mortuário se movimentando.

Ao abrir o invólucro, os funcionários encontraram o paciente com sinais vitais, apesar de ter apresentado dificuldade de respirando. Imediatamente, o paciente foi socorrido e encaminhado para um leito de emergência.

Enquanto os familiares iniciavam os preparativos para o funeral, receberam uma ligação do hospital informando que o paciente estava vivo. Ele havia sido retirado do necrotério e retornado à ala vermelha da unidade. Até o momento, os familiares não receberam uma explicação detalhada sobre as razões para a declaração de morte equivocada.

O caso foi revelado na última sexta-feira (06/09), exatamente 48 horas após o paciente ter dado entrada no hospital com um quadro de insuficiência cardíaca. A equipe médica havia informado à família sobre a gravidade da condição do idoso, que incluía choque séptico, choque cardiogênico e falência renal.

O paciente continua internado no Hospital Regional, com o estado de saúde ainda considerado grave. Em resposta ao incidente, o hospital divulgou uma nota lamentando o ocorrido e informou que está oferecendo assistência à família. Além disso, um procedimento administrativo foi iniciado para investigar o caso.