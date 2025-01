Mulher é presa em Cuiabá por estelionato após investigação da Polícia Civil do Pará

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (28) em Cuiabá, capital do Mato Grosso, por envolvimento em crimes de estelionato praticados no Pará. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil paraense, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO), com apoio da Delegacia de Polícia Especializada de Cuiabá. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juízo da primeira vara de inquéritos policiais.

De acordo com as investigações, a mulher atuava na modalidade conhecida como “terceiro intermediador”. No esquema, um criminoso anunciava um veículo já cadastrado em uma plataforma de vendas, enganando um comprador interessado. A vítima depositava os valores na conta do estelionatário, acreditando estar adquirindo o bem, mas não recebia o veículo. No caso investigado, a quantia subtraída foi de R$ 7.500,00.

A polícia identificou que a mulher presa era a verdadeira beneficiária dos valores desviados. Ainda segundo os investigadores, ela e seu companheiro são suspeitos de envolvimento em crimes semelhantes em diversos estados brasileiros. A Polícia Civil segue investigando o caso, com objetivo de elucidar todo os crimes e identificar outros possíveis envolvidos.