'Concon' é executado a tiros perto de escola de Salinópolis na manhã deste sábado (25)

Mário Ricardo Garcia da Silva, conhecido pelo apelido de “Concon”, foi morto a tiros no início da manhã deste sábado (25) na Rua Francisco de Assis, bairro da Prainha, próximo ao colégio Joaquim de Castro, em Salinópolis, nordeste paraense. As autoridades policiais ainda não sabem dizer as dinâmicas e motivações do crime.

De acordo com o relatório da Polícia Militar sobre o crime, agentes da 1ª Companhia foram acionados, por volta das 7h30, sobre uma denúncia repassada ao Núcleo Integrado de Operações (Niop) de que uma pessoa estaria ferida por disparos de arma de fogo no endereço.

Assim que a guarnição militar chegou ao local, constataram a morte de Concon.

Familiares da vítima estiveram na cena do crime e reconheceram o corpo da vítima de Mário. Segundo o documento policial, os parentes disseram à PM que Concon era conhecido por realizar furtos na área.

Os militares isolaram a área para que a Polícia Civil pudesse trabalhar no caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o homicídio à PC e aguarda retorno.