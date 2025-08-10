Concessionária de carros é assaltada por criminosos

Pelo menos dois assaltantes roubaram funcionários de uma concessionária de veículos localizada na rua dos Mundurucus, entre as travessas dos Apinagés e Padre Eutíquio, na manhã do último sábado (9), véspera do Dia dos Pais. O assalto foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Os dois criminosos entraram armados com um revólver cada no estabelecimento. O crime ocorreu às 11h34, quando os assaltantes renderam os funcionários. Duas mulheres e dois homens tiveram seus pertences roubados como celulares e cordões.

Um dos assaltantes usava calça preta e camisa de mangas compridas listradas nas cores preta, cinza e branca com um capacete preto. O outro estava com boné cinza, camisa azul de manga comprida com logo de uma loja de departamentos de Belém e calça comprida na cor beje.

O vídeo não mostra violência física nas vítimas. Entretanto, os quatro reféns sofrem ameaças dos criminosos durante a ação. "Me dá esse cordão aí! Está pensando que eu estou de brincadeira?!", diz o criminoso com roupas pretas para uma das reféns.

Enquanto isso, o segundo criminoso revista o bolso das calças dos outros reféns pegando celulares. "Passa a bolsa lá! Agora irmão! Pensa que eu estou brincando no bagulho!", grita o criminoso de preto para outro refém. O assaltante revira a mochila atrás de mais objetos. Os reféns respondem que ali só estão trabalhadores.

Antes de fugir, o assaltante de preto ainda manda todos os reféns olharem para baixo e levantarem as mãos. Em menos de cinco minutos, os dois criminosos saem trancando os funcionários na sala de vidro.

A redação integrada de oliberal.com solicitou resposta da Polícia Civil sobre a investigação deste crime.