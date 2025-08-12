PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

A Polícia Civil do Pará prendeu na segunda-feira (11/8), em Moju, nordeste do estado, o suspeito de matar um empresário de 45 anos e estuprar a esposa dele durante um assalto na rodovia PA-475, nas proximidades do km 50, na Vila Boa Esperança. O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano, quando o investigado se aproveitou da vulnerabilidade de uma família que estava com o veículo parado após cair em um buraco. Segundo as autoridades, ele se comportava como um predador em série.

A prisão do suspeito ocorreu no âmbito da operação “Silêncio dos Inocentes”, cujo objetivo era cumprir um mandado de prisão e de busca e apreensão na residência do suspeito. “Nós conseguimos chegar a identificação do acusado através das características repassadas pelas vítimas. Nas investigações, pôde-se apurar que ele agia como um predador em série, cometendo os crimes na zona rural de Moju, em um raio próximo à casa onde reside e onde também efetuamos a sua prisão”, detalhou o delegado Mhoab Khayan, titular da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

De acordo com a PC, o suspeito chegava aos locais dos delitos utilizando a mesma motocicleta que foi apreendida durante a operação. “Ele abordava as vítimas, levava para locais ermos, como plantações de dendê, cometia os estupros e fugia utilizando o mesmo veículo”, acrescentou.

Para ajudar na identificação e localização do homem, a Polícia Civil divulgou um retrato falado dele no dia 22 de abril.

Entenda os crimes

Ao todo, o indivíduo fez cinco vítimas, sendo uma de latrocínio e outras quatro de estupro. O crime mais recente aconteceu no dia 17 de abril deste ano, quando o suspeito se aproveitou da vulnerabilidade de uma família que estava com o veículo parado na Rodovia PA-252 após cair em um buraco. O criminoso anunciou o roubo, levou as três vítimas para um dendezal, subtraiu a quantia de R$ 700 do homem e estuprou as duas mulheres. Ele ainda matou o homem que tentou defender as vítimas do estupro e fugiu do local logo após os crimes.

“No curso das investigações, nós conseguimos identificar que ele foi o autor de outros dois estupros que aconteceram na mesma região nos dias 20 de agosto e 21 de novembro de 2024 contra duas adolescentes. O sucesso da operação foi garantido pelo reconhecimento do suspeito por todas as vítimas, que o conheceram e confirmaram suas características”, continuou o delegado Mhoab.

Na residência do homem foram encontrados e apreendidos um aparelho celular, duas motocicletas e uma arma de fabricação caseira. O suspeito e os materiais foram encaminhados à Delegacia de Homicídios de Abaetetuba para a formalização dos procedimentos. Ele já está à disposição do Poder Judiciário.