Polícia

Polícia

Mulher é gravemente ferida na cabeça durante discussão com o companheiro em Tomé-Açu

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (11), na região do Jamic

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Uma mulher de 32 anos foi gravemente ferida na região da cabeça após uma discussão com o companheiro em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima foi agredida na madrugada de segunda-feira (11), em uma residência do km 11 da região do Jardim de Adaptação Municipal e Interação Cultural (Jamic). Um vizinho que tentou intervir na violência também teria sido ferido. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“O caso é investigado pela Delegacia de Quatro Bocas. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração”, comunicou.

Não há informações sobre o que teria dado início à discussão entre a vítima e o companheiro. Os relatos policiais são de que, por volta de 1h, uma equipe da PM foi acionada para verificar a ocorrência no ramal do 11. Testemunhas relataram aos agentes que a vítima havia sido agredida pelo suspeito, que ainda teria pegado um facão e atacado a mulher na cabeça. Parte do couro cabeludo da vítima foi arrancada. Durante a violência, um vizinho ouviu os gritos da mulher e tentou impedir as agressões. No entanto, ele também foi golpeado e ficou ferido no rosto e no tórax.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal, onde continuam internadas sem risco de vida. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da mulher agredida e do vizinho. Ainda segundo as informações preliminares, após o ataque, o suspeito fugiu por uma área de mata e não foi localizado pela polícia. Buscas estão sendo realizadas. 

Palavras-chave

tentativa de feminicídio

violência doméstica

Polícia
