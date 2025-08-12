Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Investigado por estelionato no Rio Grande do Sul é preso em Ananindeua

A ação policial ocorreu nesta terça-feira (12), durante a operação “Médici Umbra II”

O Liberal
fonte

Investigado por estelionato no Rio Grande do Sul é preso em Ananindeua. (Foto: Polícia Civil)

Um homem investigado pela prática de estelionato digital no Rio Grande do Sul foi preso em Ananindeua, no Pará, nesta terça-feira (12). A ação para capturar o suspeito foi deflagrada pela Polícia Civil no âmbito da operação “Médici Umbra II”, que investiga um grupo criminoso que estaria recrutando “sósias” de médicos e usando inteligência artificial para modificar seus rostos e aplicar golpes. Outros mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo (SP) e Vila Velha (ES), mas não ocorreram prisões.

A PCPA, por meio da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCEP), prestou apoio operacional e logístico durante a operação da PCRS. A ação busca desarticular o grupo criminoso especializado em estelionato virtual, falsificação de documentos, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro.

“Durante a ação policial da equipe da DCCEP nós conseguimos prender um dos suspeitos, que atuava como provedor de informações sigilosas, utilizando 'robô' de consulta automática em grupos de mensagens para vender dossiês com dados pessoais das vítimas”, explicou o delegado João Amorim, titular da DCCEP.

Na casa do investigado foram apreendidos quatro aparelhos celulares, R$955,00 em espécie, seis cartões de crédito, duas máquinas de cartão, além de outros aparelhos eletrônicos. Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e passou pelos procedimentos cabíveis. Ele já está à disposição da Justiça.

Investigação

Segundo as informações policiais, o crime começava com a invasão de contas de médicos gaúchos na internet. A partir daí, os criminosos tinham acesso a documentos pessoais. Após a primeira ocorrência, investigadores identificaram outras quatro vítimas. Todos os profissionais que foram vítimas, até o momento, são do Rio Grande do Sul. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estelionato virtual

operação “Médici Umbra II”
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Investigado por estelionato no Rio Grande do Sul é preso em Ananindeua

A ação policial ocorreu nesta terça-feira (12), durante a operação “Médici Umbra II”

12.08.25 18h36

CRIME

Mulher é gravemente ferida na cabeça durante discussão com o companheiro em Tomé-Açu

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (11), na região do Jamic

12.08.25 18h06

INVESTIGAÇÃO

Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de oito garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari

12.08.25 16h33

INVESTIGAÇÃO

Motorista suspeito de causar acidente que matou cinco pessoas na PA-275 é preso em Marabá

O acidente envolvendo quatro veículos ocorreu no mês de julho, entre os municípios de Curionópolis e Parauapebas

12.08.25 15h17

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

INVESTIGAÇÃO

Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de oito garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari

12.08.25 16h33

SUSTO!

Acidente com carreta bloqueia o trânsito e causa congestionamento em ponte da Alça Viária

Equipes da concessionária Rota do Pará foram acionadas para controlar o fluxo e garantir a segurança de quem passava pelo trecho. Ninguém ficou ferido.

11.08.25 23h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda