Investigado por estelionato no Rio Grande do Sul é preso em Ananindeua

Um homem investigado pela prática de estelionato digital no Rio Grande do Sul foi preso em Ananindeua, no Pará, nesta terça-feira (12). A ação para capturar o suspeito foi deflagrada pela Polícia Civil no âmbito da operação “Médici Umbra II”, que investiga um grupo criminoso que estaria recrutando “sósias” de médicos e usando inteligência artificial para modificar seus rostos e aplicar golpes. Outros mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo (SP) e Vila Velha (ES), mas não ocorreram prisões.

A PCPA, por meio da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCEP), prestou apoio operacional e logístico durante a operação da PCRS. A ação busca desarticular o grupo criminoso especializado em estelionato virtual, falsificação de documentos, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro.

“Durante a ação policial da equipe da DCCEP nós conseguimos prender um dos suspeitos, que atuava como provedor de informações sigilosas, utilizando 'robô' de consulta automática em grupos de mensagens para vender dossiês com dados pessoais das vítimas”, explicou o delegado João Amorim, titular da DCCEP.

Na casa do investigado foram apreendidos quatro aparelhos celulares, R$955,00 em espécie, seis cartões de crédito, duas máquinas de cartão, além de outros aparelhos eletrônicos. Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e passou pelos procedimentos cabíveis. Ele já está à disposição da Justiça.

Investigação

Segundo as informações policiais, o crime começava com a invasão de contas de médicos gaúchos na internet. A partir daí, os criminosos tinham acesso a documentos pessoais. Após a primeira ocorrência, investigadores identificaram outras quatro vítimas. Todos os profissionais que foram vítimas, até o momento, são do Rio Grande do Sul.