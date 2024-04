Companheira do co-fundador do Comando Vermelho no Pará é presa no Aeroporto Internacional de Belém

Andreia Neres Gomes, 42 anos, investigada por ser a principal fornecedora de drogas na região de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, foi presa. A captura dela aconteceu na sexta-feira (19), dentro do Aeroporto Internacional de Belém, e foi realizada pela Polícia Civil do Pará (PCPA). Ela é companheira de Marcos Paulo Pontes, conhecido como “Mosquitinho”, tido pelas autoridades como ex-conselheiro final e co-fundador da facção criminosa Comando Vermelho no Pará.

Segundo as investigações, a mulher além de ser era a principal fornecedora de drogas em Tomé-Açu, desenvolvia a função de "Torre" no Comando Vermelho, e também seria a liderança da facção no município. Ela também é investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e teria movimentado nos últimos dois anos mais de R$ 3,5 milhões pelas de suas contas bancárias.

VEJA MAIS

Durante a prisão, feita durante a operação “Último Voo”, foram cumpridos seis mandados de buscas e apreensões em desfavor da indiciada. No momento em que foi pega pela polícia, Andreia retornava de viagem após visitar o companheiro do Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia.

O trabalho policial feito na sexta (19) foi coordenado pela Delegacia de Quatro Bocas, contou com de policiais civis da Superintendência da 3ª Risp e das delegacias de Repressão de Facções Criminosas (DRFC), Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA), Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC), Delegacia de Repressão de Roubos a Bancos e Anti Sequestro (DRRBA).