Comitiva de vereadores é assaltada em lanchonete da Alça Viária

Uma comitiva de vereadores da cidade de Moju, no nordeste do Pará, foi assaltada, na manhã desta quarta-feira (16), dentro de uma lanchonete localizada na margem da BR-483, no trecho conhecido como Alça Viária. Dois homens armados invadiram a lanchonete e levaram pertences do grupo e de outras pessoas que estavam no local.

O relato foi feito pelo vereador Bruno Quaresma, por meio de story no Instagram. Segundo ele, a comitiva estava a caminho de Belém e parou para tomar café na lanchonete. Ninguém ficou ferido.

"Nessa vinda nossa a Belém, paramos na Alça Viária para tomar café e fomos surpreendidos no estabelecimento. Dois bandidos entraram armados e acabaram cometendo assalto em todos aqueles que estavam ali presentes. Levaram a renda do proprietário do estabelecimento. Assaltaram caminhoneiro e nós, vereadores, também", relatou Bruno Quaresma

De acordo com o portal Debate Carajás, os parlamentares assaltados foram “Pretão” (MDB); Prof. Bruno Quaresma (PL); “Márcio do Quinha” (PSC); “Kelly do Pai Du Céu” (MDB) e “Nete” (PL).

A comitiva estava a caminho da capital paraense para cumprir uma agenda com o representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral.

"Falar com o secretário sobre um rio no município de Moju, que está sendo invadido por uma planta que não é nativa nossa, um aguapé, que já fechou completamente o fluxo. Não é possível mais ser navegável. Temos 12 comunidades diretamente atendidas. Pedir apoio à Sedop para que a gente possa socorrer o rio", detalhou Bruno Quaresma.

A Polícia Civil do Pará informou que diligências estão sendo feitas para identificar os responsáveis. "Qualquer informação que auxilie na investigação pode ser repassada pelo disque denúncia, número 181. O sigilo é garantido", destacou a PC.