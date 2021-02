Comerciante enfrenta dupla de ladrões, mata um e outro foge

De acordo com o apurado pela Polícia Militar, o comerciante de Curionópolis, no sudeste estadual, conhecido só pelo apelido de Nou, reagiu a um assalto na casa dele e matou um dos dois ladrões que invadiram o imóvel, na noite deste sábado (6), na esquina da avenida Bahia com a rua Samaúma.

Os relatos são de que eram dois ladrões. Eles entraram na casa perto das 19h. O dono da casa tem um comércio na cidade de Curionópolis, e surpreso com a presença dos dois homens na residência dele, de repente, ele avançou contra o que estava armado, lutou e o matou com a própria arma do invasor. O outro ladrão correu e escapou.

POLÍCIA DESACONSELHA REAÇÃO

Em geral, a polícia não recomenda reação a nenhum tipo de violência, sobretudo, se o agressor ou ameaçador estiver armado, pois que a reação pode gerar consequências graves a outras pessoas envolvidas na situação, que podem ser alvo de bala perdida em meio à confusão. Os policiais afirma que o mais prudente é entregar os pertences e acionar os órgãos de segurança pública, de imediato.