Comerciante baleado em atentado morre após 12 dias internado em São Félix do Xingu

O comerciante identificado como Jânio Rosa Filho morreu 12 dias após ser baleado em um ataque a tiros em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. O falecimento da vítima foi confirmado nesta segunda-feira (6). O atentado ocorreu no dia 26 de março, na região do KM 7, quando o veículo conduzido pelo empresário foi interceptado por um suspeito que efetuou disparos contra o vidro do lado do motorista.

Jânio foi socorrido em estado grave e levado inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Regional da PA-279, onde permaneceu internado. Ele passou por cirurgias, mas não resistiu e evoluiu a óbito. Não há informações oficiais sobre qual seria a motivação para o ataque contra o empresário.

A vítima era proprietária do Comercial Campos, um mercado tradicional localizado na Avenida Rio Xingu, bastante conhecido na cidade. A Polícia Civil investiga o caso, que agora passa a ser tratado como homicídio. Equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar seguem em diligências para tentar localizar os suspeitos envolvidos no crime. Até o momento, ninguém foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a Delegacia de São Félix do Xingu segue investigando as circunstâncias do homicídio e realiza diligências para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. "Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.